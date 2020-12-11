Нижегородским школьникам-льготникам выдадут продуктовые наборы

Нижегородские школьники-льготники, которые сейчас обучаются дистанционно, получат продуктовые наборы за ноябрь и декабрь. Выдача продуктов будет предоставляться ученикам 6-8 и 10 классов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Такая форма поддержки хорошо зарекомендовала себя в первую волну пандемии, когда продуктовые наборы получили более 7 тысяч человек, - подчеркнул глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Так, первыми продуктовые наборы получат школьники с ограниченными возможностями здоровья. А уже с 21 декабря будет организована выдача для других категорий льготных школьников.

Стоит отметить, что в декабре учащимся выдадут продукты за ноябрь, а уже в январе, после праздников, начнётся выдача за учебные дни в декабре.

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