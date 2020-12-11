Снесен аварийный дом на улице Азовской в Нижнем Новгороде

После сноса дома остались работы по вывозу мусора с территории. Фото: Администрация Приокского района

В Приокском районе Нижнего Новгорода снесли аварийный дом на улице Азовской. Указанный дом включен в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы». Об этом сообщили в районной администрации.

В доме №16 по улице Азовской ещё зимой 2012 года произошёл пожар, после чего помещения подлежали изъятию. Жильцы дома были расселены в благоустроенные квартиры в 2012-2013 годах. В 2019-2020 годах по всем шести жилым помещениям была выплачена выкупная стоимость.

Для сноса была выделена субсидия по госпрограмме «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области».

- Чтобы ее получить, мы собрали пакет документов, составили смету и направили в городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры, а те – в министерство энергетики и ЖКХ региона, - поделился глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Сейчас на месте многоквартирного деревянного дома №16 проводятся работы по приведению территории в порядок. Уже к 20 декабря мусор, оставшийся после сноса, будет убран.

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