Маслоэкстракционный завод построят в Нижегородской области

На региональном заседании совета по земельным и имущественным отношениям было принято решение одобрить 11 заявок на выделение земли под инвестпроекты. Реализация данных проектов позволит создать 258 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В частности, было получено положительное заключение на выделение участка под строительство маслоэкстракционного завода с элеваторным комплексом. Строительство завода панируется на территории опережающего социально-экономического развития «Володарск». Для этого был выделен участок площадью в 85 тысяч квадратных метров. Работы по возведению предприятия займут один год и три месяца. На эти цели будет выделена сумма в размере 540 миллионов рублей.

Также известно, что одобрена заявка ООО «Инвест Территория». Компания получит участок площадью 6,1 тысяч квадратных метров под строительство медицинского центра в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. На строительство медучреждения уйдет четыре года и порядка 41 миллиона рублей.

Стоит отметить, что во время заседания была также одобрена заявка под центр медицинской консультации в Арзамасе. Реализация проекта займет 4 года и на его финансирование пойдёт 11 миллионов рублей.

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