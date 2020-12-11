Подрядчики для ремонта дорог в 2021 году определены в Нижегородской области

Стало известно, кто займется ремонтом дорог в Нижегородской области в 2021-2022 годах. Пять компаний-подрядчиков были определены по результатам электронного аукциона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во всех случаях победителями конкурсов стали организации, работающие на региональных дорогах в этом и прошлом сезонах. В частности, ремонтом нижегородских дорог будут заниматься компании «Нижегородавтодор», «Нижавтодорстрой», «Профстройресурс», «СК «Орион плюс», «Гранит». Дороги отремонтируют в Уренском, Княгининском, Спасском, Лысковском, Большемурашкинском, Вадском, Тонкинском, Шарангском, Балахнинском районах, а также в городе Чкаловске.

«До конца 2020-го мы заключим контракты с подрядными организациями, которые будут выполнять ремонт дорог в последующие два года. Это необходимо, чтобы компании успели рационально распределить свои ресурсы, закупили материалы и начали подготовительные работы, а весной максимально оперативно приступили к ремонту дорог», - сообщил глава региона Глеб Никитин.

С этого года по рекомендациям Минтранса РФ и Росавтодора подобные контракты заключаются сроком сразу на два года, поэтому в 2022 году нижегородские дороги также будут обслуживать эти компании.

Ранее "Комсомолка" рассказывала, какие дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2021 году.