В Нижегородской области арестовали вербовщика в запрещённую организацию. ФОТО: СУ СК РФ по Нижегородской области

Предполагаемого вербовщика в запрещённую в Российской Федерации организацию заключили под стражу в Нижегородской области. Подозревается 27-летний гражданин — ему выдвинуты обвинения по статье "содействие террористической деятельности". Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Согласно версии следствия, в феврале этого года подозреваемый осуществлял противоправную деятельность на территории Нижнего Новгорода. Ему приписываются попытки склонить нижегородцев в возрасте от 18 до 27 лет к участию в терроризме. Выявить и пресечь возможное преступление удалось оперативным сотрудникам УФСБ и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Нижегородской области.

Вчера, 9 декабря, мужчину задержали на территории Санкт-Петербурга. Свою вину он не признаёт. Сегодня его заключили под стражу.

Расследование уголовного дела будет продолжаться.

Напомним, ранее мы сообщали, что также Следственный комитет ведёт расследование уголовного дела по факту гибели семьи при пожаре в Семёнове.

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