С 14 декабря в Нижнем Новгороде запустят новогодние трамваи
Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
Уже на следующей неделе, с 14 декабря, по Нижнему Новгороду начнут курсировать небезызвестные новогодние трамваи и на улицах города станет чуть больше волшебства. Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на МП «Нижегородэлектротранс» (НЭТ).
Новогодние трамваи в преддверии праздника выходят на маршруты областного центра уже четвёртый год подряд. Инициатива их создания принадлежит МП «Нижегородэлектротранс» и радиостанции «Ретро FM Нижний Новгород».
– Снаружи трамваи украшаются светящейся иллюминацией, а в салоне праздничное настроение создают винтажные украшения, пушистая мишура и переливающиеся огоньки. Ведёт трамвай по маршруту сам Дед Мороз, – рассказали нам на предприятии.
Радовать жителей и гостей приволжской столицы трамваи будут до 10 января. А их пути будут пролегать следующим образом:
• №2 «Городское кольцо»
• №3 «Московский вокзал – Парк «Дубки»
• №6 «Московский вокзал – Центр Сормово»
• №8 «улица Игарская – посёлок Гнилицы»
Напомним, совсем недавно мы сообщали, что нижегородский «Новогодний трамвай» получил высшую награду премии «Радиомания-2020».
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