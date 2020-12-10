С 14 декабря в Нижнем Новгороде запустят новогодние трамваи Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Уже на следующей неделе, с 14 декабря, по Нижнему Новгороду начнут курсировать небезызвестные новогодние трамваи и на улицах города станет чуть больше волшебства. Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на МП «Нижегородэлектротранс» (НЭТ).

Новогодние трамваи в преддверии праздника выходят на маршруты областного центра уже четвёртый год подряд. Инициатива их создания принадлежит МП «Нижегородэлектротранс» и радиостанции «Ретро FM Нижний Новгород».

– Снаружи трамваи украшаются светящейся иллюминацией, а в салоне праздничное настроение создают винтажные украшения, пушистая мишура и переливающиеся огоньки. Ведёт трамвай по маршруту сам Дед Мороз, – рассказали нам на предприятии.

Радовать жителей и гостей приволжской столицы трамваи будут до 10 января. А их пути будут пролегать следующим образом:

• №2 «Городское кольцо»

• №3 «Московский вокзал – Парк «Дубки»

• №6 «Московский вокзал – Центр Сормово»

• №8 «улица Игарская – посёлок Гнилицы»

Напомним, совсем недавно мы сообщали, что нижегородский «Новогодний трамвай» получил высшую награду премии «Радиомания-2020».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!