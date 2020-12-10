Министру науки и высшего образования РФ представили проекты нижегородского Научно-образовательного центра

Стенд Нижегородского Научно-образовательного центра (НОЦ) посетил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Визит произошёл в рамках ВУЗПРОМЭКСПО. Об этом сообщили в НОЦ Нижегородской области.

Министру продемонстрировали тач-панель с проектами участников и партнёров Нижегородского НОЦ. Один из таких проектов — аппарат акустической эмиссии. Вместе с тем школьники из Кванториума представили свои разработки — роботов.

В ходе встречи директор АНО «Нижегородский НОЦ» Евгений Федосеев рассказал министру РФ о проекте нижегородки Арины Филимоновой «Умный браслет для медицинских учреждений». Этот прибор позволяет измерить пульс, температуру, давление и даже уровень кислорода в крови. А если у пациента резко сменятся эти показатели, медицинский персонал сможет мгновенно об этом узнать. Для этого послужат световые и звуковые сигналы, которые можно установить на посту дежурного.

Напомним, 14-летняя школьница Арина Филимонова стала "человеком года" в Нижнем Новгороде.

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