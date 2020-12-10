В Выксе школьнице отказались продать продукты

В городе Выкса Нижегородской области подростку отказались продать продукты питания в магазине, сославшись на её возраст. В Указе губернатора о режиме повышенной готовности закреплено, что дети до 16 лет не могут находиться в торговых центрах без сопровождения взрослых. Юная жительница региона обратилась с жалобой на произошедшее напрямую к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Она подняла этот вопрос в комментариях его личного инстаграм-профиля.

— В продуктовых магазинах мне не продают продукты питания,так как мне нет 16 лет. Почему я не могу купить себе еду? Дети до 16 лет не нуждаются в еде? — задаётся вопросом пользователь под ником marrtynenkoppp.

— Дети имеют полное право совершать мелкие бытовые сделки, в которые входит и приобретение продуктов, — исчерпывающе ответил на это Глеб Никитин.

Напомним, в начале ноября нижегородским подросткам было запрещено посещать ТЦ без сопровождения взрослых. Решение было принято после того, как за время каникул возросли показатели заболеваемости среди подростков.

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