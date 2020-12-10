Парк «Швейцария» может войти в «Большую российскую экотропу»

Парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде может стать частью «Большой российской экологической тропы». Об этом рассказал и.о. председателя «Всероссийского общества охраны природы» Элмурод Расулмухамедов.

- Эта тропа с большой вероятностью войдет в книгу рекордов Гиннеса по длительности. Идея в том, что человек двигается и каждый год проходит какие-то свои участки тропы и формирует понимание о нашей стране, - пояснил эксперт. - Де факто парк Швейцария» уже входит в нее. Ведь именно отсюда можно начинать исследование краснокнижных растений на Волге. Особенно после того, как здесь появятся павильоны и будут созданы комфортные условия. Вы пришли, получили аудиогид и дальше спустились к воде. Там вам показали краснокнижный кустарник, дерево, птицу, которая здесь пролетает. Вы идете и заинтересованно знакомитесь с природой. Это похоже на музей.