Роспотребнадзор запретил уличные елки в Нижнем Новгороде

Роспотребнадзор запретил проведение уличных елок во дворах Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по социальной политике городской Думы Нижнего Новгорода.

- В настоящее время распоряжением губернатора Нижегородской области в регионе запрещено проведение любых массовых мероприятий, - напомнила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова. – Проведение детских елок во дворах запрещено, так как в таких условиях невозможно выдержать социальную дистанцию. Кроме того, дети относятся к той категории людей, для которых ношение маски необязательно. А во время подвижных игр маска станет влажной и станет дополнительным источником распространения инфекции.

Вместе с тем, по словам Натальи Садыковой, проведение новогодних представлений разрешено в залах, так как там возможно ограничить число присутствующих и соблюсти социальную дистанцию.