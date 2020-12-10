Русло реки Кова в Нижнем Новгороде расчистят к весенним паводкам Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Русло реки Кова в Нижнем Новгороде расчистят к весенним паводкам. Как продвигаются работы оценил глава города Юрий Шалабаев. Об этом сообщила администрация Нижнего Новгорода.

Проводит масштабную расчистку и дноуглубление Нижегородский водоканал в рамках двустороннего договора с МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода». Основная задача работ — уборка строительного мусора, ила и грунта со дна реки. А цель — вернуть русло реки в исторические отметки.

Отметим, что Кова выполняет функцию естественного водоотводящего канала, куда выходят ливневые коллекторы с улиц Ковалихинская, Белинского и площади Сенной. Работы стартовали в октябре этого года. План расчистки Нижегородским водоканалом включает в себя около 750 метров русла реки. А понизить уровень реки следует на 1-1,5 метра.

— Очистка Ковы и углубление её дна позволят увеличить пропускную способность ливнёвки и забыть о подтоплении близлежащих территорий в районе пересечения улиц Горького, Ковалихинская, Белинского во время сильных осадков. Ранее водоканал неоднократно расчищал реку, однако это проводилось в меньших объёмах и давало временный результат. Работы, которые проводятся сейчас, более масштабные и дадут долговременный эффект, — заверил Юрий Шалабаев.

И.о. гендиректора АО «Нижегородский водоканал» Владимир Шацков доложил, что осталось расчистить ещё 200 метров и забетонировать оголовок ливневого водовыпуска. Вывезено уже более 5 тысяч тонн грунта и строительного мусора. Работы идут по графику.

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