Двое пострадавших при взрыве в Володарске остаются в реанимации

Все пострадавшие накануне при взрыве бывшей автомойки в Володарске остаются в больнице. Правда, состояние двоих из них уже улучшилось. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном Минздраве.

- По информации администрации больницы скорой медицинской помощи в Дзержинске состояние двух пострадавших в Володарске остается тяжелым, - рассказали в ведомстве. - Двое переведены из палаты интенсивной терапии в общую палату, состояние стабильное.

Напомним, взрыв в здании бывшей автомойки произошел утром 9 декабря. В результате пострадали пять человек, четверо из которых оказались в больнице. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

- Диагноз у всех пострадавших - взрывная травма. Состояние оценивается, как тяжелое, - рассказал накануне министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - В данный момент проводятся хирургические операции в двух операционных. Подключены к работе несколько команд хирургов, травматологов, реаниматологов, комбустиологов и других специалистов.