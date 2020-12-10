Формат обучения нижегородских школьников во 2-ом полугодии определят до конца декабря

В нижегородских школах может измениться формат обучения во втором полугодии. Этот вопрос был поднят в личном инстаграм-профиле губернатора Нижегородской области Глеба Никитина одним из пользователей. Исходя из ответа главы региона, учеников могут ждать изменения.

Пользователь с ником mournaulin обратился напрямую к губернатору:

— Глеб Сергеевич, пишу в очередной раз. Сообщите что-нибудь о дистанционном обучении для выпускников. Когда его введут, например. Ведь Вы писали, что "дистант" будет, если ситуация ухудшится. Она ухудшилась, а "дистанта" нет. Пожалуйста, введите его.

После чего пользователь предлагает создать опрос, в котором смогут поучаствовать выпускники. И утверждает, что "большая часть будет за "дистант".

На что губернатор, в свою очередь, ответил:

— Повторюсь: если есть возможность обеспечить хотя бы для части детей обучение в классической форме — мы её сохраним. Эпидемиологическую ситуацию мониторим круглосуточно, в том числе ситуации в школах. До конца декабря мы рассмотрим вопрос организации обучения по втором полугодии учебного года.

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