План по капремонту домов на 2020 год не выполнили шесть районов Нижнего Новгорода

Годовой план по капремонту не выполнен в шести районах Нижнего Новгорода. По этому вопросу 9 декабря прошло заседание постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству, где депутаты рассмотрели результаты выполнения плана капитального ремонта многоквартирных домов на 2020 год. Ими поделилась Гордума приволжской столицы на своём официальном сайте.

Заместитель генерального директора регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Андрей Ефремов доложил, что план полностью выполнен в Ленинском и Московском районах города. А также он объяснил, что в текущем году работы затянулись в связи с пандемией коронавируса. Их завершение перенесено на весну 2021 года.

Заместитель председателя комиссии Владимир Аношкин отметил, что необходимо анализировать работу каждой домоуправляющей компании по отдельности. И добавил, что к ремонту многоквартирных домов следует уделять больше внимания.

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