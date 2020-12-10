Вакцинация от коронавируса в Нижегородской области начнется 11 декабря

Вакцинация медиков от коронавируса в Нижегородской области начнется 11 декабря. Первая партия вакцины в регион уже прибыла. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В Нижегородскую область поступит 2 772 дозы вакцины, - рассказал Глеб Никитин. – В настоящее время уже отработан все механизмы транспортировки и хранения вакцины. Подготовлены необходимые морозильники и рефрижераторы. Девять медицинских учреждений станут «якорными» в процессе вакцинации. Дополнительно будут подготовлены еще 23 организации.

Уже известно, что прививки от коронавируса будут делать в городских клинических больницах №7, № 12, 28, 34, 40. А также в Борской и Павловской ЦРБ, Также прививки будут делать в поликлиниках № 4 и № 7 в Нижнем Новгороде.

Главным условием остается обеспечение приема и строгое соблюдение требований хранения вакцины – при температуре – 18 градусов. Все главные врачи медицинских организаций осведомлены об этом.