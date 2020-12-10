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Права почти 3000 обманутых дольщиков Нижегородской области восстановят

Для этого существует механизм Фонда защиты прав дольщиков
Дарья ЯЗЕВА
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Права практически 3000 обманутых нижегородских дольщиков будут восстановлены. Региональный Фонд защиты прав дольщиков и региональное правительство подписали дополнительное соглашение о финансировании направленных на это мероприятий. Информацией по теме поделилась пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.

– Соглашение предполагает завершение строительства или выплаты компенсации по 41 проблемному объекту восьми застройщиков. Таким образом, мы восстановим права почти трёх тысяч граждан, вложивших средства в покупку квартир в домах застройщиков, которые в конечном счёте не выполнили свои обязательства перед дольщиками, – пояснил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

В реестр проблемных объектов (ЕРПО), на 7 декабря, входят 78 объектов незавершенного строительства в регионе. В отношении 75 из них возможно применить механизмы Фонда, а на восстановление трёх других пойдут средства областного бюджета.

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