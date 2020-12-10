Права почти 3000 обманутых дольщиков Нижегородской области восстановят

Права практически 3000 обманутых нижегородских дольщиков будут восстановлены. Региональный Фонд защиты прав дольщиков и региональное правительство подписали дополнительное соглашение о финансировании направленных на это мероприятий. Информацией по теме поделилась пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.

– Соглашение предполагает завершение строительства или выплаты компенсации по 41 проблемному объекту восьми застройщиков. Таким образом, мы восстановим права почти трёх тысяч граждан, вложивших средства в покупку квартир в домах застройщиков, которые в конечном счёте не выполнили свои обязательства перед дольщиками, – пояснил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

В реестр проблемных объектов (ЕРПО), на 7 декабря, входят 78 объектов незавершенного строительства в регионе. В отношении 75 из них возможно применить механизмы Фонда, а на восстановление трёх других пойдут средства областного бюджета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!