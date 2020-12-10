В Приокском районе Нижнего Новгорода снесли более 560 аварийных сараев Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

За прошедшую осень на территории Приокского района Нижнего Новгорода снесли 567 аварийных деревянных сараев. Постройки для снова выбирались в том числе и по обращениям жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на районную администрацию.

Незаконные постройки ликвидировали на улицах 40 лет Октября, Энергетиков, Глазунова, Голованова, Столетова, Кемеровская и других.

– Большая их часть была заброшена. По ним лазили дети, а это могло плохо закончиться. У нас во дворах снесли 62 сарая. Хорошо, что администрация района нас услышала. Стало намного безопаснее и чище, – поделились мнением жители дома № 11 по улице Голованова.

Общая площадь очищенной территории составила почти восемь тысяч квадратных метров.

– Постройки были пожароопасными и могли стать причиной возгорания из-за хулиганства или действий асоциальных личностей. Жители обращались в администрацию района с просьбой их убрать. По поручению главы города Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева работу по сносу аварийных сараев будем обязательно продолжать. Кроме того, я дал поручение подрядчику обязательно засыпать погреба и разровнять грунт во избежание несчастных случаев, – заверил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

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