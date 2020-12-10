В 19 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 19 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 52 966 жителей региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 10 декабря, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 59 336 человек. Из которых 26 138 проживают в областном центре, а оставшиеся 33 198 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 5 216 жителей Дзержинска, у 3 285 – в г. о. Бор, у 2 073 – в Павловском районе, у 1 468 – в Балахнинском, у 1 445 – в Городецком, у 1394 – в Богородском, у 1 148 – в Кулебакском, у 1 147 – в Выксунском, у 1103 – в Кстовском, у 908 – в Володарском, у 860 – в Шатковском, у 794 – в Лысковском, у 774 – в Арзамасе, у 744 – в Шахунском районе и у 742 – в г. о. Семёновский.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, что Сергей Злобин назвал виновных в срыве голосования за формат обучения в школах Нижнего Новгорода.

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