Краснокнижную чомгу спасли в Володарском районе Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Володарском районе Нижегородского региона спасли птицу, примёрзшую ко льду. Это оказалась краснокнижная чомга. Информацией о событии поделился комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.

— Нижегородец Юрий Котов обнаружил примёрзшую ко льду птицу на одном из водоёмов в Володарском районе. Он оказал чомге первую помощь и передал её специалистам комитета госохотнадзора. Сейчас жизни и здоровью пернатой ничего не угрожает. Птица отогрелась, пришла в себя и была выпущена в естественную среду обитания — на незамерзший водоём, где есть все необходимые условия для зимовки, — поведали в Госохотнадзоре.

К сведению, у чомги есть и другое название — большая поганка. Жизнь она проводит в воде, прекрасно ныряет и может преодолевать большие расстояния под водой. В отличие от большинства водоплавающих птиц, у чомги нет перепонок на лапах, но есть кожаные жёсткие складки. Летает и ходит она хуже — лапки чомги приспособлены к суше плохо. Забавно, что во время ходьбы она похожа на пингвина, потому что её тело принимает вертикальное положение. Весной на голове чомги как будто бы ушки — у неё отрастают два тёмных пучка перьев. А также рыжий "воротничок" вокруг шеи.

Птица занесена в Красную книгу Нижегородской области.

Госохотнадзор напоминает, что сообщить о животном, попавшем в беду, можно в круглосуточную экологическую диспетчерскую "Зелёный телефон": 433−22−11 или по единому номеру: 112.

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