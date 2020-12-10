Холодную воду отключат 11 декабря в Московском районе Нижнего Новгорода

Холодную воду отключат 11 декабря в 29 жилых домах в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- 11 декабря «Нижегородский водоканал» проведет плановые работы по замене запорной арматуры на трубопроводе на улице Березовской, - рассказали в пресс-службе ведомства. – На время работ с 10:00 до 24:00 холодная вода будет отключена в 29 домах Московского района. Еще в целом ряде зданий на улице Березовской будет понижено давление в трубах холодной воды.

В связи с этим жителям рекомендуют сделать достаточные запасы воды. Также по улицам будет передвигаться автоцистерна с водой. Она будет курсировать в соответствии с поступившими от жителей заявками. Оставить их можно по телефону 246-99-99.

КОНКРЕТНО

Где отключат холодную воду 11 декабря?

- ул. Березовская, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 86, 87, 87а, 88, 89, 89а, 90, 92, 94, 94 к.1, 100, 104

- ул. Никонова, 17а

- ул. Просвещенская, 9а