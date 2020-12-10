В Нижнем Новгороде без отопления, света и воды частично остались три района

Сегодня, 10 декабря, три района Нижнего Новгорода частично остались без отопления, света и воды. Причиной тому послужили плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на официальном сайте Управления ГОЧС города.

Таким образом, сегодня с 08:00 до 16:00 не будет света в домах № 56 и № 58 по улице Коминтерна в Московском районе города.

В Нижегородском районе приволжской столицы с 09:00 до 17:00 жители дома № 28 по улице Нижегородская останутся без горячей воды.

А с 16:00 до 20:00 не будут отапливаться сразу шесть домов Ленинского района Нижнего Новгорода. Это дома № 2, № 7, № 9 по улице Академика Баха и дома № 8, № 10 и № 12 по улице Даргомыжского.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде отремонтировали аварийный участок водопровода на улице Невской. В ходе ремонта заменили 155 метров водопровода. Прежде там обнаруживали протечки. Водопровод муниципальный, поэтому финансирование поступало из городского резервного фонда.

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