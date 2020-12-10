Сергей Злобин назвал виновных в срыве голосования о формате обучения в школах Нижнего Новгорода

В октябре на платформе «Образование52» проводился опрос за формат обучения школьников Нижегородской области в период эпидемии. Его сорвали ученики 9-х и 11-х классов. Информацией об этом поделился региональный министр образования Сергей Злобин в ходе интервью ИА "В городе N".

Как пояснил министр, досрочно завершить опрос им пришлось, потому что некоторые его участники — школьники — пытались манипулировать результатами. Происходило это таким образом, что с одного IP-адреса шло множество голосов за определённый формат учёбы. Причём за два крайних варианта: очный или дистанционный форматы. Напомним, что нижегородцам были предложены четыре варианта. Кроме того, множество голосов поступало и с новых, только что созданных аккаунтов, и пустых.

— Теперь я понимаю, что вероятнее всего это были школьники 9-х и 11-х классов, которые писали комментарии о том, чтобы выпускников вернули на «дистант», — поделился министр.

В настоящий момент споры среди аудиторий Сергея Злобина и Глеба Никитина в сети продолжаются. Голоса делятся почти поровну.

— Должен сознаться, сейчас я уже несколько отстраняюсь от этих дискуссий. Мне кажется, мы выбрали очень компромиссную, честную и адекватную модель обучения, — заключил министр образования.

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