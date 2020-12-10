Новый автомобильный мост начали строить в Балахне Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство нового автомобильного моста началось в Балахне на улице Елизарова. На эти цели из резервного фонда Нижегородской области было выделено 30 млн рублей, сообщает областная администрация.

«В конце сентября старый мост был признан аварийным, его закрыли для проезда автотранспорта. В результате возникла проблема транспортной доступности для жителей целого микрорайона. Вопрос нужно было решать быстро. Администрация Балахны обратилась в правительство, в итоге средства были выделены», - рассказал Глеб Никитин.

Сейчас рабочие забивают сваи – опоры будущего моста. Переправа с двумя полосами движения будет рассчитана на нагрузку в 60 тонн.

По условиям контракта монтаж переправы должен быть завершен к концу января 2021 года, при этом местные чиновники заверили, что постараются сократить этот срок.

Однако, как отмечают в региональном правительстве, данная переправа – временный вариант.

«Возведение капитального моста заняло бы гораздо больше времени, потому что это связано с работами по проектированию и прохождением Госэкспертизы. В результате было принято решение о строительстве среднего автомобильного разборного моста», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Павловском районе планируется построить капитальный мост через Оку взамен ныне существующего наплавного.