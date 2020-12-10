Число пострадавших при взрыве на нижегородской автомойке выросло до пяти. Фото: СОЦСЕТИ

Число пострадавших при взрыве на автомойке в Володарске Нижегородской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Среди пострадавших – четыре молодые женщины в возрасте от 30 до 40 лет. Одна из них в крайне тяжелом состоянии, две – в тяжелом, еще одна получила легкие травмы. Все они находятся в больнице Дзержинска. Как стало известно позднее, во время взрыва травмировался также мужчина, но госпитализация ему не потребовалась.

Напомним, утром 9 декабря в боксе автомойки, расположенной на улице Больничной города Володарска, произошел взрыв с последующим возгоранием.

«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что обрушений конструкций не произошло, выбиты оконные проёмы и повреждены двери», - рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как выяснилось, на первом этаже здания располагалась организация, занимающаяся заправкой противопожарного оборудования. Они арендовали производственные помещения в этом здании.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

«Следователи СК полагают, что при производстве указанных работ были нарушены правила по охране труда. Действиям лиц, допустивших травмирование работников, в ходе предварительного расследования будет дана юридическая оценка», - подчеркнули в пресс-службе регионального СУ СК России.

Ранее мы публиковали фото с места взрыва на автомойке Володарска Нижегородской области.