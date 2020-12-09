Нижегородцам напомнили правила покупки лекарственных средств

Нижегородцам напоминают о правилах покупки лекарственных препаратов. А прибегают к этому по причине того, что за последнее время участились обращения граждан в правоохранительные органы по фактам приобретения ими фальсифицированных лекарств. Об этом сообщило Министерство юстиций Российской Федерации.

Проблема оборота фальсифицированных средств не нова: существует не первый год и не только в России. Защита населения от подделок на потребительском рынке — одна из важнейших задач государства.

На сегодня в РФ стартовала федеральная государственная информационная система маркирования лекарственных препаратов, цель которой заключена в том, чтобы препятствовать производству и обороту контрафактной и фальсифицированной продукции. Система позволяет получить всю информацию о каждой упаковке препарата. То есть её происхождение, время и место производства, этапы обращения. Если фальсификация будет обнаружена, дальнейшее движение незаконного лекарства на рынке прекратится.

Получить информацию о товаре потребитель может прямо в аптеке с телефона или планшета. Для этого нужно только отсканировать код на упаковке.

Правила покупки лекарственных средств:

• Приобретать лекарственные средства лучше в аптеках, а не на лотках, рынках, машинах при разъездной торговле. Приобретение лекарственных средств, как и биологически активных добавок, через сетевой маркетинг недопустимо.

• Использовать только те препараты, которые назначил врач.

• Обязательно требовать у продавца выдачу кассового чека, который в дальнейшем, в случае каких-либо разбирательств, будет доказательством покупки товара у данного продавца.

• В случае сомнения в доброкачественности приобретённого лекарственного средства потребитель должен обратиться к руководителю аптечного предприятия и ознакомиться с документами, подтверждающими соответствие качества реализуемого лекарственного препарата.

• В торговом зале аптек на информационных стендах указаны наименования и телефоны контролирующих организаций, куда может обратиться потребитель.

• Жители региона могут обратиться в Нижегородский областной центр по контролю качества и сертификации лекарственных средств, где серию препарата проверят по базе данных забракованных и фальсифицированных препаратов и сделают заключение о доброкачественности или подтвердят факт фальсификации.

• Информацию о фальсифицированных и забракованных лекарственных средствах потребители могут получить в ГАУЗ НОЦККСЛС по телефону горячей линии: (831) 466-70-55.

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