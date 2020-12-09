В честь Нижнего Новгорода назовут самолёт

В честь Нижнего Новгорода будет назван самолёт авиакомпании "Россия". Решение было принято относительно всех Городов трудовой доблести, список которых был утверждён 2 июня этого года. Информация об этом размещена на сайте Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» (Роспатриотцентр).

Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 9 декабря, на Всероссийском патриотическом форуме, который прошёл в формате онлайн. Подписали его пресс-секретарь авиакомпании «Россия» Сергей Стариков и заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова.

Отметим, что авиакомпания "Россия" — первая и единственная из российских компаний стала называть самолёты именами городов РФ. Решение о подобном сохранении исторической памяти и воспитании гражданско-патриотических ценностей приняли в 2016 году. Первый лайнер компании был назван в честь Санкт-Петербурга.

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