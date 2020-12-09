Нижний Новгород украсят к Новому году к 25 декабря

В этом году в районах Нижнего Новгорода будут украшать не только центральные улицы, но и общественные пространства. Все работы планируется выполнить к 25 декабря. Особое внимание будет уделяться паркам и скверам, благоустроенным по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- На этой неделе мы начали украшать Нижний Новгород к предстоящим новогодним праздникам, - рассказал Юрий Шалабаев. – В общей сложности, в нижегородских парках и скверах появится около 600 световых консолей и перетяжек. Также будут декоративно оформлены деревья. При этом внимание будет уделяться не только центральным улицам, но и общественным пространствам в микрорайонах.

Одним из первых новогоднее оформление появилось в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Причем на территориях, благоустроенных по программе «Жилье и городская среда», новогоднее оформление появилось впервые.