Названы условия перехода Нижегородской области на третий этап снятия коронавирусных ограничений

Правительство Нижегородской области назвало условия перехода региона на третий этап снятия ограничений по коронавирусу. Это было сделано после вопроса нижегородки на странице Глеба Никитина в инстаграме.

- Подскажите, пожалуйста, когда у нас наступит 3 этап? Когда уже все будет работать? – поинтересовалась нижегородка с ником viktoria_66.

В ответ на это обращение региональное правительство напомнило основные требования к снятию ограничений по коронавирусу.

- Наступление третьего этапа возможно тогда, когда необходимые для перехода на этап критерии достигнут требуемых значений и стабилизируются, - пояснили в правительстве Нижегородской области. - Отслеживание значений осуществляется региональным управлением Роспотребнадзора в постоянном режиме. Изменения в Указ Губернатора о режиме повышенной готовности будут внесены сразу же, как только поступят соответствующие предложения от регионального управления Роспотребнадзора.