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Названы условия перехода Нижегородской области на третий этап снятия коронавирусных ограничений

Региональное правительство напомнило нижегородцам об основных требованиях
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Правительство Нижегородской области назвало условия перехода региона на третий этап снятия ограничений по коронавирусу. Это было сделано после вопроса нижегородки на странице Глеба Никитина в инстаграме.

- Подскажите, пожалуйста, когда у нас наступит 3 этап? Когда уже все будет работать? – поинтересовалась нижегородка с ником viktoria_66.

В ответ на это обращение региональное правительство напомнило основные требования к снятию ограничений по коронавирусу.

- Наступление третьего этапа возможно тогда, когда необходимые для перехода на этап критерии достигнут требуемых значений и стабилизируются, - пояснили в правительстве Нижегородской области. - Отслеживание значений осуществляется региональным управлением Роспотребнадзора в постоянном режиме. Изменения в Указ Губернатора о режиме повышенной готовности будут внесены сразу же, как только поступят соответствующие предложения от регионального управления Роспотребнадзора.