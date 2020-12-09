К двухлетнему малышу с температурой в Кстове не приехала скорая помощь
Фото: Ольга Крыльцова
К двухлетнему ребёнку с температурой 39,5 в городе Кстово Нижегородской области не приехала скорая помощь. У него подтверждён диагноз COVID-19. На случившееся пожаловалась мама заболевшего малыша напрямую губернатору Глебу Никитину.
Так называемый сигнал поступил несколько дней назад в комментариях под одной из публикаций Глеба Никитина в его личном инстаграм-профиле. По традиции жители Нижнего Новгорода и региона оставляют там свои жалобы, вопросы и пожелания. Одна из пользователей сети с ником anastasiiaosinina обратилась к главе региона и написала следующее:
— Неделю назад у нашего двухлетнего ребёнка поднялась температура 39,5. Мы ждали скорую помощь три часа, которая так и не приехала на вызов. Повезли ребёнка сами в 25 больницу. Спасибо им, что приняли и оказали помощь, выписали лечение. А сейчас пришёл тест на ковид — положительный!
Заявление Анастасии получило ответ от Минздрава Нижегородского региона также в комментариях:
— Бригады СМП обслуживают каждый поступивший вызов в обязательном порядке. Однако в настоящий момент время ожидания прибытия бригады СМП может существенно увеличиться по причине неуклонного роста заболеваемости в регионе. Он привёл к резкому увеличению количества обращений граждан за неотложной медицинской помощью. В настоящий момент ведётся работа над устранением недостатков.
Также Минздрав напомним, что недавно медучреждения Нижегородского региона получили 15 новых автомобилей в целях ослабления колоссальной нагрузки на работу скорой помощи.
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