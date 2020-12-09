Скончался глава департамента региональной безопасности Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Вчера, 8 декабря, скончался директор департамента региональной безопасности правительства Нижегородской области Анатолий Туранов. Он умер на 62-ом году жизни. Сегодня глава региона Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким почившего. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского правительства.

– На пост директора департамента региональной безопасности Анатолий Васильевич был назначен в марте 2020 года. За эти месяцы он показал себя настоящим профессионалом, готовым решать самые сложные задачи, – отметил Глеб Никитин. – В условиях пандемии этого года вопросы безопасности граждан стали определяющими для правительства региона. Анатолий Туранов в этой работе проявил свои человеческие качества, искренне переживая за дело.

Напомним, что сегодня состоится прощание с детским неврологом Аллой Кондратьевой. Алла Евгеньевна работала в Нижегородском Институте педиатрии, также вела приём в частных клиниках.

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