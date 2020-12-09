В 22 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 22 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 52 555 жителей региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 9 декабря, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 58 837 человек. Из которых 25 977 проживают в областном центре, а оставшиеся 32 860 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 5 178 жителей Дзержинска, у 3 275 – в г. о. Бор, у 2 055 – в Павловском районе, у 1443 – в Балахнинском, у 1 430 – в Городецком, у 1365 – в Богородском, у 1 145 – в Кулебакском, у 1 104 – в Выксунском, у 1 095 – в Кстовском, у 908 – в Володарском, у 849 – в Шатковском, у 791 – в Лысковском, у 761 – в Арзамасе, у 742 – в г. о. Семёновский и у 740 – в Шахунском районе.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, что Глеб Никитин ответил на вопросы нижегородцев о дистанционном обучении в средних классах.

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