Ещё 14 нижегородцев скончались от коронавируса

По последним данным на 9 декабря, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 14 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 1 304 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Нижегородского региона Глеб Никитин пояснил необходимость продолжать дистанционное обучение в средних школьных классах. Кроме того, в более ста нижегородских школ и детских садов объявили карантин по COVID-19. Вместе с тем в регионе наблюдается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ.

А Нижегородские COVID-госпитали теперь будут обеспечены кофемашинами. Эта акция продлится до 31 января 2021 года.

Также напомним, что нижегородский министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов обратился к жителям области со словами, что грядущая вакцинация от коронавируса будет исключительно добровольной. Но он уверен, что со временем нижегородцы перестанут противиться прививанию от COVID-19.

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