Ещё 494 нижегородца заразились коронавирусом

По последним данным на 9 декабря, за минувшие сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 494 жителя. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составляет 58 837 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 443 нижегородца справились с заболеванием за прошедшие сутки. Это достаточно устойчивые суточные показатели выздоровления. Суммарно в регионе излечились от COVID-19 52 555 человек.

Для лечение больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях Нижегородской области предусмотрено 7 647 коек. 3,1 тысячи из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 857. Около 20% коечного фонда региона для лечения подобных больных, по данным на 9 декабря, свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Более 1,8 тысячи человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их свыше 4,4 тысячи человек, госпитализированы. 121 житель находится в обсерваторах.

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