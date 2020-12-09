Сегодня, 9 декабря, три района Нижнего Новгорода частично остались без отопления, газа и воды. Причиной тому послужили плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на официальном сайте Управления ГОЧС города.

Сегодня с 09:00 до 12:00 без газоснабжения остались жильцы домов № 51 и № 51А по улице Флотской Ленинского района Нижнего Новгорода.

С 09:00 до 15:00 не будет горячей воды у жителей дома № 5 по улице Ярошенко Московского района приволжской столицы.

А с 18:00 до 23:00 без отопления останутся жильцы домов № 46 и № 63 по улице Родниковая и домов № 11 и № 13 по улице Балхашская Советского района города.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде отремонтировали аварийный участок водопровода на улице Невской. В ходе ремонта заменили 155 метров водопровода. Прежде там обнаруживали протечки. Водопровод муниципальный, поэтому финансирование поступало из городского резервного фонда.

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