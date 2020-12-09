Арендаторы Карповского рынка в Нижнем Новгороде покинули торговые площадки
Фото: СОЦСЕТИ
Нижегородский Карповский рынок, который располагается на улице Суздальской у Мызинского моста, опустел. В ближайшее время рынок подлежит сносу по решению суда, поэтому арендаторы освободили торговые площадки. Об этом стало известно, когда в сети появилось видео, снятое прохожим на территории известного рынка стройматериалов.
На кадрах мы видим совершенно пустынные торговые павильоны, переходы между ними и прочие закоулки Карповского рынка. Сейчас там можно наблюдать только тень бурлящей торговли от небольшого количества обломков, мусора и оставленных стройматериалов.
– Карповка, прощай. Всё уже опустело, скоро всё снесут, – пишет автор публикации в группе ВКонтакте "Нижний Новгород. Без цензуры".
Напомним, решением суда Карповский рынок подлежит сносу. Слухи о ликвидации торговой площадки ходили не один год. Начать снос планировалось в ноябре этого года, а завершить работы – в декабре. Но рынок не исчезает с карты города совсем, а переезжает на улицу Ларина.
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