Дума Нижнего Новгорода предложила бесплатно стерилизовать кошек и собак малообеспеченных нижегородцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты нижегородской городской Думы поддержали предложение о бесплатной стерилизации домашних животных малообеспеченных нижегородцев. Решение было принято вчера, 8 декабря, постоянной комиссией по экологии. А сама инициатива принадлежит директору ООО «Зоозащита НН» Владимиру Гройсману. Об этом сообщается на официальном сайте Гордумы Нижнего Новгорода.

Владимир Гройсман отметил, что на сегодня количество безнадзорных животных на территории Нижнего Новгорода сведено к минимуму. А пополняется оно от отсутствия учёта домашних животных.

– Многие люди, относящиеся к социально незащищённым слоям населения, не имеют возможности стерилизовать своих домашних питомцев, – обратил внимание директор ООО «Зоозащита НН».

А следом он добавил, что если в следующем году стерилизовать примерно тысячу домашних животных, то та же тысяча бездомных щенков и котят не окажется на улице.

Предварительная оценка показала, что на стерилизацию и чипирование этой группы животных потребуется около трёх миллионов рублей. Пренебрежение данными мерами приведёт к тому, что в дальнейшем на отлов и содержание животных уйдёт в два раза больше средств.

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