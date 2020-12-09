Национальный центр физики и математики создадут в Сарове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Национальный центр физики и математики создадут в Сарове Нижегородской области. Он откроется на базе ВНИИЭФ. Об этом 8 декабря сообщил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе научной сессии общего собрания членов РАН, посвященной 75-летию атомной промышленности.

«В Центре будут организованы исследования по широкому кругу проблем современной науки, включая «новую физику», предусмотрено строительство электрон-позитронного коллайдера», - рассказали в департаменте коммуникаций Госкорпорации «Росатом».

Планируется, что новый Центр станет точкой притяжения и взаимодействия ученых и специалистов различных академических институтов и вузов, в том числе НИЯУ МИФИ и образовательного центра «Сириус». В частности, резидентами Центра станут Российская Академия наук, Госкорпорация «Росатом», Курчатовский институт, МГУ им. М.В. Ломоносова и Правительство РФ.

«Уверен, что проекты подобного рода послужат фундаментом нашего прогресса в области использования атомной энергии и сопутствующих направлений на благо страны», - подчеркнул Алексей Лихачев.

Кроме того, в ходе научной сессии РАН стало известно, что на базе Национального центра физики и математики в Сарове планируется открыть филиал МГУ им. М.В. Ломоносова.