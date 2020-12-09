Автобус насмерть задавил 14-летнего мальчика в Нижегородской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

Чудовищная трагедия произошла в Кстовском районе. Там вчера около семи часов вечера автобус насмерть задавил 14-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Нижегородской области.

«По предварительным данным, в 18:50 в селе Работки водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на несовершеннолетнего. В результате ребенок погиб. Обстоятельства выясняются», - сообщили в полиции.

Напомним, вчера в Нижегородской области произошли две массовых аварии. В Богородском районе столкнулись сразу десять машин, пострадали два человека. А в Дзержинске столкнулись четыре автомобиля: легковушка, две ГАЗели и фура. Легковушка влетела под ГАЗель, и только по счастливой случайности никто не пострадал.