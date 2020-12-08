Нижнему Новгороду предложили стать экотуристической столицей Приволжья

Всероссийское общество охраны природы намерено разработать предложения по концепции «Парк без отходов». Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Эксперты общественного совета по благоустройству парка «Швейцария» подвели итоги работы в 2020 году. Участники заседания обсудили ранее проведенные встречи, а также организованные выезды для контроля хода благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

За время работы совета прошло свыше 10 общественных обсуждений с посещением территории парка. Работы по преображению общественного пространства обсуждали с представителями различных социальных и возрастных групп, общественных организаций.

- Очень важно, чтобы нижегородцы, которые будут проводить много времени в парке, принимали участие в обсуждении его судьбы и на стадии работ по благоустройству, и в дальнейшем, когда он будет открыт, - подчеркнул глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно планам, уже до конца этого года на территории парка будет выполнено около трети запланированных работ.

- Подрядчик нас слушает, оперативно все исправляет, работы идут в графике благоустройства «Швкйцарии» без особых проблем, – рассказал первый заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Нельзя не упомянуть, что Нижний Новгород также может стать экотуристической столицей Приволжья. По словам Элмурода Расулмухамедова, этому поспособствует создание экотроп и экоэкскурсий в парке.

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