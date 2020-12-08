В Нижнем Новгороде начали устанавливать главную ёлку

Рабочие приступили к монтажу главной ёлки Нижнего Новгорода
Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА
До Нового года осталось три недели и в Нижнем Новгороде уже вовсю взялись за создание праздничной атмосферы. Сейчас по всему городу устанавливают новогодние ёлки и украшают общественные пространства праздничной иллюминацией.
Сегодня, например, на площади Минина и Пожарского приступили к монтажу главной городской ёлки.
- В общей сложности, в городе будет размещено 776 элементов светодинамического оборудования, - рассказали в администрации города. - Все эти украшения будут размещаться на основных магистралях и в скверах Нижнего Новгорода.
Так, уже к 20 декабря по всему городу появится свыше 70 праздничных ёлок. Они будут расположены не только на центральных улицах и площадях Нижнего Новгорода, но и на территориях возле торговых центров и предприятий.
Напомним, ранее мы публиковали полный список адресов, где будут установлены новгодние ёлки.
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