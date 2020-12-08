Нижегородские COVID-госпитали обеспечат кофемашинами

Нижегородские медицинские учреждения обеспечат кофемашинами и годовым запасом кофе. Рестораты региона запустили акцию «Самое время сказать спасибо». Об этом сообщает ассоциация «Нижегородский ресторанный альянс».

Так, суть акции заключается в том, что каждые 30 рублей с купленной чашки кофе в ресторанах и кафе, участвующих в сборе денег, пойдут на закупку кофемашин в областные COVID-госпитали.

- Врачи работают днем и ночью, в выходные и праздники, в тяжелых условиях. Новогоднюю ночь более 1000 из них встретят на работе. Чтобы сделать условия их труда комфортнее, мы с коллегами запустили акцию «Самое время сказать спасибо», - поделился директор «Нижегородского ресторанного альянса» Алексей Беляев.

Партнеров акции, которая продлится до 31 января, можно найти на сайте времяблагодарности.рф.

- Обеспечить комнаты отдыха кофемашинами и запасом кофе в этих медучреждениях – программа минимум. Если получится собрать больше денег, то список больниц расширится и мы дополним кофейные станции сервисами, - подчеркнул Алексей Беляев.

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