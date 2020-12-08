Нижегородцам предложат свыше 1000 вакансий на online-ярмарке

В четверг, 10 декабря 2020 года, с 09:00 до 16:00 в Центре занятости населения Нижнего Новгорода впервые пройдет online-ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительсва Нижегородской области.

Для участия в online-ярмарке вакансий нижегородцам потребуется воспользоваться интернет-ресурсом Zoom, чтобы не выходя из дома, пройти собеседование с заинтересовавшими работодателями.

В рамках ярмарки вакансий граждане смогут получить всю интересующую их информацию из «первых уст», а также лично пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города, узнать о льготах, характере и условиях работы.

На online-ярмарке будет представлено свыше тысячи вакансий, с полным списком можно ознакомиться на сайте ГКУ ЦЗН города Нижнего Новгорода.

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