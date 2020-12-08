В 22 районах Нижегородской области коронавирус не выявлен за сутки

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 22 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 58 343 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 25 833 зараженных, а остальные 32 510 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (5 144 человека) и на Бору (3 246 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 047 человек, и 1 416 жителей Городецкого района.

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Перевозском районе (54 человека)и Бутурлинском районе (44 человека).

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему на Автозаводе (6 262 человека), а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (2 011 человек).

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