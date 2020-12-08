За минувшие сутки ещё 482 нижегородца заболели коронавирусом

По данным на 8 декабря 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 58 343 человек. За последние сутки был выявлено 482 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 445 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 52 112 жителей региона.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше 1,7 миллиона человек. Средний показатель тестирования составил 375,4 теста на 100 тысяч населения.

Свыше 1,7 тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Порядка 4,4 тысяч человек лечатся в больницах, а 121 – в обсерваторах.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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