Мелик-Гусейнов оценил работу медиков при пожаре в 25-этажном доме в Дзержинске

Первые скорые помощи прибыли к горящему 25-этажному дому в Дзержинске через три минуты после поступления сигнала. Об этом на своей странице в инстаграм рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Всего на месте пожара дежурили три бригады скорой медицинской помощи БСМП Дзержинска. Пострадавших вследствие пожара нет, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов. - Мобилизованные стационарные ожоговые койки не понадобились. За медпомощью обратилась женщина с хроническим заболеванием - госпитализирована в стационар по своему хроническому диагнозу. Ее состоянию ничего не угрожает.

Напомним, серьезный пожар вспыхнул в 25-этажном жилом доме в Дзержинске в половине восьмого вечера накануне. Как оказалось, загорелась квартира на 16-м этаже здания. Во время эвакуации из здания вывели 115 человек, в том числе 25 детей. Все они провели эту ночь у родственников или в пунктах временного размещения. Сейчас жильцов уже начали пускать в свои квартиры.