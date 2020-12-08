Синоптики предупредили нижегородцев об аномально-холодной погоде

Сильные холода установятся в Нижегородской области до 12 декабря. Восточную половину региона накроет аномально-холодная погода. Такую информацию сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Так, среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов ниже климатической нормы (обычная для этого периода года температура от -6 до -8 градусов). На этой неделе погода будет главным образом ясной, а температура воздуха будет колебаться от -12 до -16 градусов.

Отметим, что в связи с погодными условиями повышается вероятность чрезвычайных ситуаций. В частности, возникновение аварий на объектах ЖКХ и энергетики, увеличение техногенных пожаров по причине сильных нагрузок на системы электроснабжения или неисправность электрооборудования. Также возможны случаи переохлаждения и обморожения среди нижегородцев.

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