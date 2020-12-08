Нижегородским муниципалитетам рекомендовали выстроить качественную работу с подрядчиками

Видеоконференцию на тему реализации отдельных мероприятий нацпроектов в районах провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

В ходе оперативного совещания было отмечено, что муниципалитетам необходимо тщательнее следить за исполнением обязательств подрядчика. При обнаружении нарушений стоит незамедлительно реагировать и применять штрафные санкции или же расторгать договор.

- Затем нужно способствовать внесению такого подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Нельзя, чтобы сознательные и злостные нарушения при реализации мероприятий нацпроектов сходили с рук, - подчеркнул глава региона.

Также губернатор поручил главам районов области, как можно раньше заключать контракты на выполнение нацпроектов на 2021 год.

Напомним, что ранее стало известно, что в регионе ужесточат оценку реализации нацпроектов. Анализ, проведенной работы по нацпроектам, будет даваться на заседаниях представительных органов власти районов, городских и муниципальных округов.

- Возможны три варианта: признание исполнения надлежащим, удовлетворительным или неудовлетворительным. Если хотя бы одно мероприятие окажется невыполненным без объективных причин и оснований, то оценка будет неудовлетворительной, - пояснил глава региона.

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