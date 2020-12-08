Прокуратура начала проверку по факту пожара в 25-этажном доме в Дзержинске Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Прокуратура начала проверку по факту пожара в 25-этажном в доме в Дзержинске, произошедшего вечером 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - говорится в сообщении.

Напомним, серьезный пожар произошел в Дзержинске минувшим вечером. Там вспыхнула квартира на 16-м этаже высотного дома. В ходе спасательной операции из здания были эвакуированы 115 человек, в том числе 25 детей. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

- До 9 утра решили не возвращать жильцов в квартиры, чтобы устранить последствия пожара, - рассказал накануне прибывший на место происшествия глава Дзержинска Иван Носков. - Те, кто выразили желание уехать к родственникам, смогут это сделать. Кроме того, обеспечено более 100 мест временного размещения здесь, поблизости – на базе детского лагеря «Город спорта». Жильцы дома решают, какой вариант размещения выбрать.