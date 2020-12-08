В девяти детских садах Сормовского района нашли нарушения

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в девяти детских садах Сормовского района Нижнего Новгорода. Проверки соблюдения прав несовершеннолетних прошли в ноябре, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Так, в частности в одном из детсадов на улице Энгельса были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В пищеблоке использовалась немаркированная посуда, продукты с немаркированными сроками годности. Кроме того, в группе на полу и стенах имелись трещины, которые не позволяют выполнить надлежащую дезинфекцию помещений.

Аналогичные нарушения были выявлены и в других восьми детских дошкольных учреждениях.

«В результате проверки в отношении заведующих девяти детских садов возбуждены административные дела, прокурором внесено девять представлений об устранении выявленных нарушений и привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Заведующим, допустившим такое, грозит наказание в виде предупреждения либо штраф от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.