При пожаре в 25-этажке в Дзержинске никто не пострадал

В Дзержинске горела 25-этажка. Фото: Плохие новости Дзержинск.

Во время пожара в 25-этажном жилом доме в Дзержинске никто не пострадал. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Все живы, пострадавших нет. Еще все у дома находятся в автобусах. Развернули пункт временного размещения на базе детского лагеря», - уточнили в ведомстве.

Всего из горящей многоэтажки было эвакуировано 115 человек, включая 25 детей. По решению городской администрации жильцы смогут попасть в свои квартиры не раньше утра.

«До 9 утра решили не возвращать жильцов в квартиры, чтобы устранить последствия пожара. На базе детского лагеря «Город спорта» развернуто более 100 мест временного размещения. Те, кто выразил желание уехать к родственникам, смогут это сделать», - сообщил мэр Дзержинска Иван Носков.

Напомним, страшный пожар произошел в многоэтажном жилом доме на улице Циолковского вечером 7 декабря. Там около 19:30 загорелась квартира на 16 этаже. К моменту прибытия пожарных расчетов из окна уже вырывались языки пламени. К 21:56 пожар был ликвидирован на площади 45 кв.м.

Сейчас управляющая компания уже начала уборку коридоров и лестниц в подъездах. Специалисты занимаются просушкой электропроводки. После возобновления электроснабжения жильцы смогут вернуться в свои квартиры. До утра у дома будет дежурить полиция, чтобы не допустить мародерства.

Ранее были опубликованы фото с места происшествия.